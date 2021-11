UniCredit, truffa phishing in atto: lo strano trucco con cui rubano i vostri soldi

Stando alle ultime informazioni raccolte tramite il web mediante anche le varie lamentele degli utenti, i tentativi di phishing starebbero continuando ad arrivare. Nonostante le banche abbiano adottato delle politiche molto restrittive nei confronti di questa tipologia di truffe, i truffatori non sembrano volersi fermare.

Proprio durante gli scorsi giorni moltissime persone hanno lamentato l’arrivo di un nuovo messaggio molto ambiguo che avrebbe parlato di un blocco del proprio conto con Unicredit. L’obiettivo è quello di farvi cliccare sul link per ottenere poi le vostre credenziali di accesso, le quali serviranno a svuotarvi il conto.

UniCredit subisce l’ennesimo tentativo di phishing che deruba gli utenti dei loro risparmi

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT