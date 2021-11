Truffa phishing a Banca Intesa Sanpaolo, BNL e UniCredit: il messaggio svuota-conti

Sarà capitato a tantissime persone che magari neanche lo sanno di ricevere un messaggio molto strano all’interno della propria casella e-mail. Si tratta di tentativi di phishing, quelle che molti credono siano comunicazioni bancarie inviate dalla loro filiale alla quale fanno capo.

L’obiettivo è quello di far credere che la propria banca abbia bloccato il conto, quando invece non è successo praticamente nulla di rilevante. Ad essere bersagliati nell’ultimo periodo sono le principali banche italiane, tra le quali c’è anche il gruppo Intesa Sanpaolo. Proprio a nome della celebre banca, si sarebbe diffuso un nuovo messaggio in questi giorni.

Intesa Sanpaolo si ritrova alle prese con un nuovo tentativo di phishing, ecco il messaggio ad eliminare subito

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :