I prezzi più bassi del volantino Trony riservano agli utenti una miriade di occasioni incredibili, in questo modo tutti si ritrovano a poter fronteggiare una campagna promozionale che riserva loro la possibilità di accedere a prodotti di qualità, dietro il pagamento di cifre tutt’altro che elevate.

Per approfittare dei singoli sconti descritti nell’articolo, è bene ricordare che sarà strettamente necessario recarsi personalmente in negozio, indipendentemente dalla provenienza o dalla dislocazione territoriale. Coloro che acquisteranno, potranno inoltre affidarsi alla rateizzazione senza interessi, nel momento in cui spenderanno più di 199 euro, oltre alla canonica garanzia legale della durata di 24 mesi.

Trony: tutte le offerte sono incredibili

Il volantino Trony promette ai consumatori italiani la possibilità di mettere le mani su un prodotto completamente gratis, seguendo un iter ben specifico. La prima cosa da fare è acquistare una a scelta tra le seguenti tipologie: grande elettrodomestico, televisore o piccolo elettrodomestico, spendendo rispettivamente 399, 499 o 69 euro (almeno).

Fatto questo, la strada che si apre dinnanzi è totalmente in discesa, infatti il consumatore potrà poi aggiungere un secondo modello, ricevendo in cambio uno sconto del 50%, applicato sul prezzo del meno caro, oppure potrà aggiungerne un terzo, con una riduzione pari al 100% (sempre sul meno caro), rinunciando però alla soluzione precedente.

Tutti gli acquisti, come specificato, devono necessariamente essere completati nei punti vendita fisici, i prodotti mobile sono commercializzati interamente con garanzia di 24 mesi e sopratutto nella versione no brand, ovvero con aggiornamenti rilasciati direttamente dai produttori.