TIM, le migliori offerte di listino a Novembre

Una prima offerta di TIM a disposizione del pubblico è la Gold Pro. La ricaricabile, divenuta una conferma del gestore italiano nel suo listino, prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 70 Giga per navigare in rete. Previsto, in questo caso, un costo per il rinnovo mensile pari a 7,99 euro.

Gli abbonati di TIM potranno optare anche per una seconda vantaggiosa tariffa, quale la Steel Pro. In questo caso il pacchetto dei consumi prevede chiamate senza limiti per le telefonate e gli SMS con la presenza di 50 Giga per la connessione di rete. Il costo per il rinnovo della tariffa sarà leggermente più basso con una quota pari a 6,99 euro ogni trenta giorni.