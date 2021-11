La NASA insieme al NOAA ha confermato l’arrivo di una tempesta solare che potrebbe avere conseguenze preoccupanti per la Terra. Questa preoccupazione deriva dalle importanti e sempre più numerose eruzioni solari che generano e danno forza a queste anche cosiddette tempeste geomagnetiche. Cosa dobbiamo aspettarci noi abitanti di questo pianeta nelle prossime ore? Blackout generali e problemi di ricezione satellitare e di rete internet. Ecco i dettagli.

Oltre alle conferme della NASA e del NOAA per l’arrivo di una tempesta solare che colpirà la Terra, c’è anche la dichiarazione del ricercatore del gruppo di Fisica Solare e Spaziale dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Dario Del Moro:

“L’espulsione di massa coronale lanciata il 2 novembre 2021 dal Sole sembra a prima vista un evento relativamente normale per l’attività della nostra stella. Questa espulsione di massa coronale verosimilmente colpirà la Terra e interagirà con il suo campo magnetico e la sua atmosfera esterna. Questo provocherà possibili effetti tipici dello Space Weather, come problemi nel segnale GPS, nelle comunicazioni radio e flussi di particelle nelle zone ad alte latitudini, tipicamente associate alle aurore boreali e australi, che potranno essere visibili alcune ore dopo l’impatto, probabilmente a partire dal pomeriggio del 4 novembre“.

Solar Do-Over! Once again an Earth-directed #solarstorm is on its way. #NASA model predicts impact early November 4. #NOAA modeling of an earlier eruption hints this new event will catch up to the earlier one, making this a 1,2-punch! So better odds for #aurora than on Halloween! pic.twitter.com/sPwS1uDkK4

— Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) November 2, 2021