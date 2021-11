Creami WOW 10 GB è stata nuovamente prorogata dall’operatore virtuale PosteMobile fino al prossimo 16 novembre 2021. Vi ricordo che l’offerta costa meno di 5 euro al mese.

Al momento, visitando il sito ufficiale dell’operatore è segnata come scadenza, come riportato poco fa, il prossimo 16 novembre 2021, ma non possiamo escludere che venga prorogata ulteriormente nei giorni antecedenti quella data.

PosteMobile proroga fino al 16 novembre 2021 la Creami WOW 10 GB

Insieme alla Creami WOW 10 GB sono state prorogate anche la WeBack e la Style, quest’ultima comprende 500 credit da utilizzare per chiamate ed SMS verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, oltre a 5 Giga di traffico internet mobile, il tutto al prezzo di 5 euro al mese. Nel caso doveste terminare il traffico dati potrete ottenere 5 Giga aggiuntivi al costo di 1 euro in più al mese, tramite l’opzione 5 Giga Extra, disponibile soltanto dopo aver esaurito il traffico dati incluso con l’offerta.

La Creami WeBack prevede invece credit illimitati per chiamate ed SMS verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e rete mobile, oltre a 50 Giga di traffico internet mobile, il tutto al costo di 9,99 euro al mese. Con questa offerta è possibile ottenere fino a 5 euro di ricarica omaggio in base a quanti Giga si risparmiano alla fine del mese.

Infine torniamo all’inizio con la Creami WOW 10 GB che, una volta attivata, prevede il piano Creami Netx 1 con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 10 Giga di traffico internet mobile fino in 4G, composti da 5 Giga di base e 5 Giga bonus. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.