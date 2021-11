Netflix Games è finalmente disponibile su tutti i dispositivi Android e iOS. L’obiettivo della nota piattaforma streaming diventa concreto: il colosso entra a far parte ufficialmente del mondo dei videogiochi.

Netflix Games: la novità è ora disponibile su Android e iOS!

La nuova esperienza avviata da Netflix propone agli iscritti un pacchetto di cinque videogiochi che saranno disponibili nei seguenti Paesi: Italia, Spagna e Polonia.

Il pacchetto sarà presto ampliato dal colosso ma al momento i videogiochi messi a disposizione sono: Stranger Things 3, Stranger Things 1984, Shooting Hoops, Teeter e Card Blast.

Si tratta di giochi ispirati principalmente a quelle che sono alcune delle Serie TV presenti sulla piattaforma. Gli iscritti non dovranno affrontare alcuna spesa aggiuntiva per poter sfruttare la novità proposta. Netflix Games è infatti disponibili indistintamente per tutti gli utenti che hanno già un abbonamento. Sarà sufficiente cliccare sull’apposita voce introdotta e scegliere il videogioco che si desidera avviare per poter intraprendere una nuova avventura. Alcuni titoli saranno disponibili soltanto tramite connessione, altri potranno essere utilizzati anche se offline.

Netflix aveva annunciato nei mesi scorsi di aver intenzione di inserirsi nel settore dei videogiochi introducendo la possibilità di giocare online. Non è ancora possibile sapere se, in futuro, la piattaforma introdurrà un supplemento a quello che è il costo mensile dell’abbonamento ma è certo l’arrivo di nuovi videogiochi.

Gli utenti che non hanno ancora a disposizione la novità dovranno semplicemente attendere e installare il nuovo aggiornamento della piattaforma, attualmente ancora in fase di distribuzione su iOS e Android.