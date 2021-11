La società dietro l’omonima famiglia di ebook reader, Rakuten Kobo ha da qualche giorno annunciato l’arrivo in Italia di Kobo Plus: si tratta di un servizio in abbonamento che, al fronte di un pagamento mensile, permette di leggere ebook e/o ascoltare audiolibri gratuitamente.

L’approccio di Kobo è definito all you can enojoy: il servizio viene lanciato in partnership con Mondadori Store, storico partner di Kobo in Italia, e conta in catalogo centinaia di migliaia di ebook e decine di migliaia di audiolibri. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Kobo Plus arriva in Italia

Il lancio del nuovo abbonamento, per l’azienda, combacia con il debutto degli audiolibri Kobo nel nostro Paese, di conseguenza i libri in formato audio potranno essere ascoltati tramite l’app Kobo per Android e iOS oppure, per chi vuole, sui più recenti eBook reader dell’azienda come Kobo Libra 2 o Kobo Sage, a cui è possibile collegare cuffie via Bluetooth.

L’abbonamento Kobo Plus permette agli utenti di scegliere tra tre opzioni, la prima per Kobo Plus eBook, che permette di accedere solo al catalogo degli eBook ha un prezzo di 9.99 euro al mese. La seconda ha lo stesso prezzo ma permette di accedere solo al catalogo degli audiolibri e si chiama Kobo Plus Audio. Infine troviamo Kobo Plus eBook & Audio, che sarebbe un mix delle prime due opzioni, permette di accedere sia al catalogo degli eBook che a quello degli audiolibri e costa 12.99 euro al mese.

Non tutti i libri e gli audiolibri disponibili su Kobo Store saranno inclusi con Kobo Plus, ma il catalogo al lancio sembra piuttosto promettente, grazie anche alla collaborazione con alcune delle più importanti case editrici italiane, un esempio sono Mondadori, Feltrinelli, Garzanti e Longanesi.