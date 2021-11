Tantissime occasioni attendono gli utenti da Esselunga, con il nuovo volantino l’azienda è stata in grado di rinnovare alcune delle offerte più richieste dal pubblico, garantendo nel contempo un risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative.

La campagna promozionale ripercorre tutto quanto di buono avevamo già visto, ed apprezzato, in passato, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere completati in via esclusiva nei singoli punti vendita, senza però doversi preoccupare di scorte estremamente limitate. I prodotti sono in commercio con la solita garanzia di 24 mesi, oltre che naturalmente nella versione no brand, nel caso in cui si tratti di telefonia mobile.

Esselunga: questi sono gli sconti del momento

Con Esselunga non si scherza, la nuova campagna promozionale promette all’utente la possibilità di mettere le mani su un prodotto davvero molto interessante, legato alla fascia intermedia della telefonia mobile, quale è appunto l’Oppo Find X3 lite.

Il terminale presenta una scheda tecnica di tutto rispetto, integrando difatti un processore Qualcomm Snapdragon 765G, con display AMOLED da 6,4 pollici, 128GB di memoria interna, chip NFC per i pagamenti mobile, 8GB di RAM, quadrupla fotocamera posteriore (con principale da 64 megapixel e frontale da 32 megapixel), per finire con una bellissima batteria da 4300mAh, la quale promette anche ricarica rapida a 65 watt.

Il prezzo finale di vendita, pari a soli 299 euro, è più che adeguato per la qualità generalmente offerta, anzi, è decisamente inferiore alle aspettative, per questo il prodotto è da acquistare subito ad occhi chiusi.