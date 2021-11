CoopVoce: le Evolution accolgono la nuova Evo 100 a soli 8,90 euro

Se si guarda al passato, non ci sono paragoni per quanto riguarda la grande sostanza dei gestori virtuali. Questi oggi sono uno dei punti di riferimento preferiti per coloro che vogliono cambiare provider, anche perché riescono a convergere in un unico aspetto: qualità-prezzo.

CoopVoce è il principale esponente di questa categoria viste le sue offerte, tra le quali c’è anche la nuova Evo 100 con tutto incluso.

CoopVoce batte tutti con le tre offerte Evo: ecco anche la Evolution 100

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

Prezzo mensile: 4,50 euro al mese per sempre

Ovviamente tutti gli utenti avranno diritto all’applicazione ufficiale per monitorare tutti i dati inerenti alla propria offerta. Ecco cosa sarà possibile fare con l’app ufficiale di CoopVoce: