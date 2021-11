Con il nuovo volantino di Novembre, Coop e Ipercoop sono assolutamente state in grado di garantire una campagna promozionale piena zeppa di occasioni e di prezzi sempre più bassi, a cui gli utenti possono affidarsi per cercare di spendere sempre meno su ogni singolo acquisto effettuato.

Quest’ultimi, in linea con quanto avevamo già visto in passato, potranno essere completati nella maggior parte dei casi nei punti vendita fisici, con rarissime occasioni di accedervi anche tramite il sito ufficiale, il quale prevede la possibilità di fruire della spedizione gratuita, nel momento in cui si dovessero superare i 19 euro di spesa.

Coop e Ipercoop non finiscono mai di stupire

Con la nuova campagna promozionale di Coop e Ipercoop, gli utenti si ritrovano a poter approfittare di un lungo elenco di promozioni, tutte legate a prodotti i cui prezzi non vanno oltre i 400 euro, i quali comunque sono in grado di garantire discrete prestazioni generali.

I modelli effettivamente coinvolti nel volantino presentano sia sistema operativo Android che iOS, in particolare sarà possibile acquistare Xiaomi Mi 11 Lite, Galaxy A21s, Apple iPhone SE 2020, Realme C21, Apple iPhone 7 e Xiaomi Redmi 9A.

Indipendentemente dal dispositivo che andrete ad acquistare, è bene sottolineare che la versione in vendita è completamente sbrandizzata, ciò sta a significare che gli aggiornamenti vengono tempestivamente rilasciati dal produttore, non da uno dei tanti operatori telefonici del nostro paese. Maggiori dettagli ed informazioni in merito al volantino Coop e Ipercoop sono raggiungibili tramite il sito ufficiale.