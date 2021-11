Comet prosegue sull’ottima strada intrapresa in passato, con il lancio di un volantino che convoglia al proprio interno un elevato quantitativo di sconti molto speciali, nonché di prezzi sempre più bassi a cui potersi affidare nell’ottica di risparmiare al massimo.

Coloro che decideranno di affidarsi al volantino corrente, devono sapere che gli acquisti possono anche essere completati sul sito ufficiale di Comet, oltre che naturalmente in tutti i vari punti vendita sul territorio (senza distinzioni territoriali). Al superamento dei 49 euro di spesa effettivi, inoltre, è prevista la spedizione gratuita presso il proprio domicilio, indipendentemente dalla categoria merceologica, o dalla merce acquistata.

Comet: questi sono gli sconti più pazzi

Comet riserva agli utenti italiani una buonissima dose di sconti molto speciali a cui affidarsi, nell’ottica di avere la possibilità di risparmiare anche sull’acquisto di uno smartphone in vendita a meno di 500 euro. Il modello di punta dell’intera campagna è lo Xiaomi Mi 11i, un terminale ritenuto da moltissimi come una valida alternativa al più quotato Xiaomi Mi 11, dotato di ottime prestazioni al giusto prezzo finale.

In alternativa si consiglia caldamente l’acquisto di uno a scelta tra Oppo Find X3 Lite, in vendita a meno di 400 euro, Realme GT Master Edition, Oppo A74 o Xiaomi Redmi 9T. Tutti i prodotti sono commercializzati da Comet con garanzia legale della durata di 24 mesi, ed in versione completamente no brand, per garantire aggiornamenti sicuramente più tempestivi.