Anche questa volta il mondo Android si prepara a sorprendere i suoi utenti ma non solo. Anche la concorrenza resterà al palo, visto che le offerte che arrivano sul Play Store oggi sono strepitose. Ci sono tanti titoli a pagamento che vengono forniti gratis da Google a tutti gli utenti, comprendenti giochi e applicazioni di vario genere.

Android: anche questa volta tanti titoli a pagamento sono diventati gratis, ecco la lista

La lista di titoli tra applicazioni e giochi che trovate in basso risulterà totalmente gratuita ma solo per qualche giorno per gli utenti Android. Basterà cliccare sui link che vedete evidenziati per procedere al download ufficiale dal Play Store.