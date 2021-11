WindTre non si tira indietro dalla sfida diretta agli altri operatori. Il provider arancione vuole garantire a tutti i futuri clienti una serie di ricaricabili molto vantaggiose, sia per il prezzo finale che per le soglie di consumo. Nel mese di Novembre, gli abbonati che desiderano cambiare il loro gestore di riferimento possono attivare la tariffa WindTre Star+.

WindTre, a Novembre la nuova tariffa con 100 Giga

La tariffa WindTre Star+ rappresenta un’occasione unica per gli utenti che cercano un pacchetto con soglie di consumo molto ampie e con prezzi da ribasso. Il gruppo commerciale di WindTre ha pensato a questa proposta come diretta alternativa alla Giga 120 di casa Iliad.

Nel dettaglio, gli abbonati che andranno ad attivare la tariffa riceveranno un ticket che comprende chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con l’aggiunta di 100 Giga per la connessione di rete. Il costo da pagare per tutti gli abbonati sarà di soli 7,99 euro ogni trenta giorni.

Gli utenti che andranno ad attivare la ricaricabile del gestore arancione dovranno però rispettare una serie di condizioni. Come per le altre tariffe, in primo luogo, sarà necessario aggiungere una quota una tantum dal valore di 10 euro per la ricezione della SIM.

Gli utenti di WindTre inoltre dovranno sempre impegnarsi all’operazione di portabilità del numero da altro operatore. Il cambio di gestore da TIM, Vodafone e Iliad è azione propedeutica per la reale sottoscrizione della WindTre Star+.

Tutti gli interessati possono chiedere ulteriori informazioni su questa tariffa presso uno degli store ufficiali del provider in Italia.