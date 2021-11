L’app di messaggistica più utilizzata sostanzialmente in tutto il pianeta è senza dubbio WhatsApp, la piattaforma di proprietà Facebook vanta infatti una platea di utenti senza paragoni, avendo superato infatti oltre i 2 miliardi di accounts attivi, un valore che nessun competitor può ancora vantare, nemmeno Telegram.

Tutto ciò è frutto di un servizio sempre eccellente e ricco di funzionalità davvero accattivanti, mantenute al passo coi tempi da un team di sviluppo dedicato che si occupa della campagna di aggiornamenti atta a tenere WhatsApp una spanna sopra le altre, obbiettivo che a quanto pare sta riuscendo senza nessun tipo di problema, basti pensare infatti all’ultimo anno, all’interno del quale l’azienda targata Facebook ha rilasciato davvero numerosi aggiornamenti godibili, da quello per la velocità degli audio a quello per i messaggi effimeri.

Aggiornamento messaggi cancellati

I ragazzi di WABetainfo hanno analizzato la nuova beta di WhatsApp e hanno riscontrato un nuovo cambiamento che in realtà è davvero molto richiesto anche da tanto tempo dalla community, riguarda i messaggi eliminati e non leggibili più per nessuno nella chat, nel dettaglio era possibile eliminare messaggi entro 4096 secondi dall’invio, un limite che dalla prossima versione sarà rimosso, rendendo eliminabili tutti i messaggi senza limite.

Si tratta di una funzione ancora in fase di test, fruibile solo per i beta tester e che arriverà più avanti, una volta terminata tutta la fase di prova, ciò non toglie che esaudisce il desiderio probabilmente di tutti gli utenti WhatsApp, dal momento che il limite temporale da tempo limite le possibilità all’interno della chat.