TikTok: la nuova tendenza, ora sul social si può trovare lavoro pubblicando il CV

Come riporta BBC News, secondo LinkedIn, quasi l’80% dei responsabili delle assunzioni crede che il video sia diventato fondamentale quando si parla di valutazione dei candidati. «Anche se è improbabile che gli studi legali e le banche di investimento usino TikTok per assumere, la piattaforma ha il potenziale per aiutare il reclutamento in settori come i social media, il marketing e i ruoli a contatto con i clienti, dove la personalità è fondamentale per il successo», riporta BBC News.

Vi facciamo un esempio rapido ed incoraggiante. Una studentessa ventunenne di comunicazione di Seattle ha iniziato pubblicando il suo CV su TikTok nel maggio 2021. Poco dopo il suo video ha raggiunto 200k visualizzazioni, ricevendo così circa 20 proposte di lavoro.