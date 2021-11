La prima parte della stagione televisiva ha portato ad una serie di cambiamenti del tutto inediti in casa Sky. A differenza delle precedenti annate, la tv satellitare – che è attiva in Italia da lontano 2004 – non può offrire ai suoi clienti la visione integrale della Serie A. I diritti tv consento a Sky di trasmettere solo tre partite per ogni giornata di campionato.

Sky, le nuove offerte per tutti i clienti

Il timore di perdere clienti, a vantaggio di DAZN che offre in maniera integrale tutta la Serie A, ha portato i tecnici di Sky a rivedere in parte l’offerta commerciale. I clienti che decidono di attivare un piano per la pay tv potranno beneficiare di costi da vero e proprio ribasso.

I listini Smart rappresentano la nuova frontiera per i vecchi e per i nuovi clienti di Sky. Attraverso queste offerte gli utenti potranno accedere a tutti i contenuti a pagamento anche con il decoder Sky Q, disponibile tanto con la tecnologia del satellitare quanto con la tecnologia di rete in Fibra Ottica.

I pacchetti di Sky avranno quindi un costo più basso rispetto al passato. Il ticket principale, quello relativo all’intrattenimento, avrà un prezzo mensile di soli 14,90 euro al mese. Per lo sport e per le relative esclusive, tra Champions League, Formula 1, motomondiale, tennis e basket, il costo mensile sarà di soli 16,90 euro.

Importanti vantaggi sono garantiti anche ai clienti che attiveranno il pacchetto calcio con una spesa di 5 euro ogni trenta giorni. Per il Cinema, invece, è previsto un prezzo pari a 10,90 euro.