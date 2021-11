Dallo scorso 2 novembre 2021 l’operatore virtuale NoiTel Mobile ha lanciato una nuova offerta molto interessante che non arriva a costare nemmeno 5 euro al mese. La nuova offerta è dedicata principalmente al traffico voce e si chiama MoreVoice Plus.

Questa offerta sarà valida fino al prossimo 30 novembre 2021, salvo cambiamenti nei prossimi giorni e va a sostituire l’offerta precedentemente proposta, la MoreVoice. Scopriamo insieme cosa comprende.

NoiTel Mobile lancia la nuova offerta MoreVoice Plus

La nuova offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, oltre a 50 SMS verso tutti al prezzo di 4.49 euro al mese, la precedente invece comprendeva sempre minuti illimitati e 20 SMS al prezzo di 4.99 euro al mese. Sicuramente quella appena lanciata è più conveniente. Avrete sicuramente notato che non è incluso alcun bundle per la navigazione in internet. Per questo potrete comunque attivare delle offerte aggiuntive.

Secondo quanto indicato nel documento di trasparenza tariffaria, l’offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti con o senza portabilità del proprio numero. Viene anche specificato sul sito ufficiale che è disponibile anche per tutti i già clienti dell’operatore. Con l’offerta MoreVoice plus, il costo di attivazione risulta pari a 5 euro, mentre per l’acquisto della nuova SIM ricaricabile è previsto un prezzo di 10 euro. Dovrete sborsare quindi un contributo iniziale di 15 euro.

Per quando riguarda le ricariche, i clienti Noitel possono recarsi presso i punti vendita autorizzati oppure accedere al sito dell’operatore virtuale. Inoltre, la ricarica può essere richiesta anche in tutte le ricevitorie Mooney, dove si riceve un codice PIN di 12 cifre da comunicare nella procedura guidata raggiungibile al numero gratuito 4060, tramite la propria SIM ricaricabile Noitel. Visitate il sito ufficiale per scoprire tutte le offerte.