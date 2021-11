Sicuramente, come noi, starete attendendo con ansia la seconda parte della quinta stagione di La Casa di Carta, il colosso di streaming Netflix ha appena pubblicato il trailer ufficiale.

Si apre con un discreto spoiler il trailer ufficiale de La Casa di Carta 5 Volume 2, la cinquina di episodi finali che portano a termine la più celebre serie spagnola di sempre. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

La Casa di Carta Volume 2: Netflix Italia ha pubblicato il Trailer

Manca poco meno di un mese all’arrivo dei cinque episodi finali de La casa di Carta. “Solamente 30 giorni prima che il mondo scopra il destino del Professore e della sua banda” riporta Netflix Italia nel comunicato diramato solamente qualche giorno fa. Il Volume 2, così Netflix ha titolato l’ultima raccolta di episodi, sarà pubblicato in catalogo a partire dal prossimo 3 dicembre 2021.

Il servizio di streaming ha pubblicato anche una serie di nuove immagini in alta definizione e la sinossi, che vi riportiamo: “Tokyo (Úrsula Corberó) è morta. Il nemico è ancora in agguato all’interno della Banca di Spagna, ferito ma pericoloso come sempre. Affrontando l’ora più buia e la più grande sfida, la banda escogita un piano audace per ottenere l’oro senza che nessuno se ne accorga. A peggiorare le cose, il Professore commette l’errore più grande della sua vita“.

Dalle immagini che sono state pubblicate, si può intendere che il Professore si consegnerà alla Polizia, anche se non siamo noi a dovervi ricordare che la maggior parte delle intuizioni che si hanno durante il lancio dei trailer poi si rivelano sbagliate, perché è proprio la piattaforma a volerci mandare sulla strada sbagliata. Manca meno di un mese e scopriremo la fine di una serie TV che ci ha incollato allo schermo per ben 5 stagioni!.