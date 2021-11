Iliad nel mese di Novembre, anche in prospettiva per le prossime settimane tra fine autunno ed inizio inverno, ha deciso di confermare a listino la sua ricaricabile Giga 120. La promozione, disponibile dal scorsa estate, prevede sempre chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per la navigazione di rete.

Iliad, il 5G a Novembre è gratis: occasione con questa tariffa

Il grande punto di rottura della Flash 120 rispetto alle altre ricaricabili in commercio è dettato dal prezzo. I clienti che scelgono questa promozione dovranno pagare solo 9,99 euro ogni mese. Unica condizione sarà l’aggiunta di una spesa una tantum dal valore di 10 euro per le spese di attivazione della SIM.

Il costo non è l’unico grande vantaggio legato alla Giga 120 di Iliad. Gli abbonati che andranno ad attivare questa ricaricabile, infatti, potranno anche beneficiare della tecnologia 5G. La scelta dell’operatore francese è più che rivoluzionaria: la connessione internet di nuova generazione sarà disponibile per i clienti completamente a costo zero.

L’obiettivo di Iliad è quello di differenziare la sua strategia commerciale rispetto a quella di altri operatori, come TIM e Vodafone. I clienti degli altri provider, infatti, per poter usufruire della navigazione di rete 5G devono necessariamente aggiungere delle opzioni aggiuntive alla ricaricabile di riferimento.

Allo stato attuale la copertura del 5G in casa Iliad è disponibile in 20 città del nostro Paese. L’obiettivo del provider francese è quello di allargare la sua copertura già nel 2022 quando parte del territorio sarà coperta dalle reti internet di nuova generazione.