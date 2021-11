Buone occasioni per risparmiare attendono gli utenti da Esselunga, il volantino che tutti stavano aspettando è finalmente dietro l’angolo, e promette al consumatore finale l’acquisto di un prodotto di alto livello, spendendo veramente pochissimo.

L’unico modo per fruire degli sconti che andremo a raccontare nell’articolo, consiste nel recarsi personalmente in uno dei tantissimi punti vendita fisici sparsi per il territorio, è bene sapere che, come al solito, le offerte di Esselunga non sono da considerarsi attive da altre parti in Italia, o direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Le scorte, a dispetto di quanto visto con le offerte tech, non dovrebbero essere limitate.

Scoprite subito i migliori codici sconto Amazon, correndo ad iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale.

Esselunga: il volantino riserva sconti assurdi

Il volantino Esselunga, attivo fino al 13 novembre, focalizza la propria attenzione su un singolo modello, un prodotto che può essere considerato a tutti gli effetti un best buy assoluto per l’ottimo rapporto qualità/prezzo, e che promette prestazioni veramente all’avanguardia, a soli 299 euro.

La scheda tecnica è davvero incredibile, infatti il consumatore ha la possibilità di fruire di un ampio display da 6,4 pollici di diagonale, con tecnologia AMOLED, affiancato da processore Qualcomm Snapdragon 765G, nonché 8GB di memoria RAM e 128GB di memoria interna. Prosegue il tutto con 4 fotocamere posteriori (la principale da 64 megapixel), una batteria da 4300mAH, con ricarica rapida a 65 watt, per finire con chip NFC, audio immersivo Dolby Atmos e connettività 5G.

Il prodotti viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nella medesima location in cui è stato completato l’acquisto.