Il volantino presentato da Comet nell’ultimo periodo, rappresenta sicuramente una delle più fulgide espressioni in termini di capacità di ridurre al massimo i prezzi di vendita dei prodotti, garantendo al consumatore finale un risparmio che va ben oltre le aspettative.

Per spendere poco con Comet è necessario recarsi personalmente in un negozio, oppure affidarsi al sito ufficiale; come potete notare non sono state poste limitazioni di alcun tipo, ciò sta a significare che gli acquisti sono effettuabili praticamente ovunque in Italia, con inoltre la spedizione gratuita garantita nel momento in cui si dovessero superare i 49 euro di spesa.

Comet: le nuove offerte sono veramente assurde

Comet non finisce mai di stupire, e prova ad invogliare gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, con il lancio di una campagna promozionale che punta fortissimo sulla fascia intermedia della telefonia mobile. In questo caso i prodotti in promozione vanno a toccare un prezzo massimo di 499 euro, e coinvolgono prima di tutto lo Xiaomi Mi 11i, un prodotto che viene ritenuto come la più valida alternativa allo Xiaomi Mi 11, per l’ottimo rapporto qualità/porezzo.

Volendo invece spendere ancora meno, il consiglio è di puntare verso soluzioni del calibro di Realme GT master Edition o Oppo Find X3 Lite, due smartphone da meno di 400 euro, che convincono pienamente per prestazioni e prezzo relativamente ridotto, ancora meglio dei più economici Redmi 9T e Oppo A74.

I dettagli delle offerte sono racchiusi sul sito ufficiale di Comet.