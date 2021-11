BNL, UniCredit e Intesa: truffa da milioni di euro, conti svuotati improvvisamente

Ancora una volta si ritorna a parlare di truffe per quanto riguarda le carte di credito e i conti correnti delle più celebri banche italiane. Purtroppo c’è da segnalare un’ampia fetta di utenti che continua a lamentarsi del continuo arrivo di messaggi molto ambigui. Questi sembrerebbero segnalare delle anomalie per quanto concerne i conti, come blocchi improvvisi e altre situazioni che necessiterebbero dunque dell’inserimento delle credenziali di accesso.

Ad essere stata bersagliata ultimamente è Unicredit, la quale avrebbe segnalato agli utenti l’esistenza di questa nuova truffa. Le credenziali che questi ultimi andrebbero ad inserire, finirebbero infatti nelle mani dei truffatori.

UniCredit e BNL sono finite di nuovo sotto la lente di ingrandimento dei truffatori: ecco il messaggio

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT