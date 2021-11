Asus ha presentato Vivobook 13 Slate OLED, il primo portatile 2-in-1 con tastiera removibile e cover dotato di uno schermo OLED FHD da 13,3” con un rapporto di aspetto di 16:9.

Vivobook 13 Slate OLED pesa poco meno di 800 grammi senza tastiera e supporto per cover ed è spesso solo 7,9 mm. Lo schermo è un OLED FHD 16:9 touchscreen da 13,3” in Corning Gorilla Glass e con rivestimento anti-impronta. Il tempo di risposta del display è di 0,2 ms e una luminosità di picco di 550 nits che gli consentono di supportare Dolby Vision HDR con certificazione VESA Display HDR True Black 500.

Lo schermo tiene a bada anche la luce blu: le certificazioni TÜV Rehinland e SGS promettono un’ottima protezione. Sul bordo superiore della cornice è presente un sensore di impronte digitali.

Il processore che accompagna Vivobook 13 Slate OLED è un Intel Pentium Silver N6000 quad-core da 1.1 GHz con burst rate fino a 3.3 GHz lanciato nel primo trimestre del 2021. Ha una cache L3 da 4MB e un TDP da 6W.

Ecco le novità

Il supporto magnetico della cover consente di tenere lo schermo in orizzontale e in verticale su una superficie. Per le videoconferenze, Vivobook 13 Slate OLED può utilizzare la tecnologia AI Noise-Canceling e ClearVoice Mic per rimuovere il rumore di fondo dal suono della voce.

Il nuovo 2-in-1 è anche accompagnato da una nuova penna chiamata Asus Pen 2.0 che può gestire 4.096 livelli di pressione. Le punte possono essere cambiate anche scegliendo una durezza rispetto al tocco con lo schermo, quindi si avrà una simulazione della punta 2H, H, HB e B. Si ricarica in 30 minuti dalla porta USB-C e ha una autonomia di 140 ore. Ha un pulsante sulla parte superiore per richiamare le funzioni rapide, un indicatore LED e anche due pulsanti vicino alla punta.

La batteria del Vivobook è una 50 Wh, con un’autonomia di 9 ore e una ricarica rapida in 39 minuti al 60% grazie al caricabatterie da 65 W. Inoltre, il Vivobook 13 Slate OLED può anche essere ricaricato da un powerbank attraverso le sue due porte USB-C (3.2 Gen 2).

Vivobook 13 Slate OLED viene lanciato ad un prezzo interessante, almeno per il mercato americano. Il Vivobook 13 Slate nella versione da 4 GB di RAM e 128 GB (eMMC) con il cover stand, la tastiera e la penna ha un prezzo di listino di 599 dollari. La disponibilità partirà da novembre e ci sarà anche una versione da 8 GB e una da 256 GB.