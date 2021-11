Come annunciato anche qualche settimana fa, è finalmente arrivato in Italia e in altri 14 paesi, il programma Fitness Plus del colosso di Cupertino Apple. Il servizio, come ormai saprete, offre allenamenti e meditazioni su iPhone, iPad e Apple TV.

Aggiungiamo anche che è realizzato in lingua inglese con sottotitoli in francese, inglese, italiano, portoghese brasiliano, russo, spagnolo e tedesco. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Apple Fitness Plus è arrivato in Italia

Fitness+ incorpora in modo intelligente e continuo, direttamente su iPhone, iPad e Apple TV, i parametri principali dell’allenamento offrendo un’esperienza personalizzata e coinvolgente che gli utenti possono completare dove e quando è più comodo. Sono disponibili undici diversi tipi di allenamento con durata variabile, tra cui: High-Intensity Interval Training (HIIT), Rafforzamento, Yoga, Ballo, Core training, Bici, Pilates, Tapis Roulant (per corsa e camminata), Vogatore e Defaticamento consapevole e molto altro.

Ecco le parole di Jay Blahnik, Vice President of Fitness Technologies di Apple: “Fitness+ è stato progettato per essere accogliente verso chiunque, con allenamenti e meditazioni per tutti, indipendentemente dal proprio livello di fitness; il tutto guidato da un team eterogeneo di trainer carismatici, motivanti e amichevoli. Ogni giorno ci scrivono utenti la cui vita è stata cambiata grazie a Fitness+. Queste storie ci danno ispirazione e ci hanno spinto a portare il servizio a quanti più utenti possibile; è per questo che siamo così entusiasti di portare i benefici per la salute di Fitness+ in 15 nuovi Paesi, in modo che ancora più persone in tutto il mondo possano avere un luogo dove trovare la motivazione per avere uno stile di vita più sano e attivo ogni giorno“.

Gli allenamenti sono accompagnati dai brani dei migliori artisti del momento e sono progettati per tenere alta la motivazione dall’inizio alla fine, che si tratti di una sessione di 5 minuti o di 45. Fitness+ offre anche meditazioni per aiutare gli utenti a sviluppare una routine di meditazione regolare e migliorare il loro senso generale di benessere. Fitness+ è disponibile come servizio in abbonamento al costo di 9,99 euro al mese o 79,99 euro all’anno.