Unieuro risponde colpo su colpo a MediaWorld con il lancio di un nuovo volantino che riprende tutte le migliori offerte delle scorse settimane, concentrandole direttamente in una campagna promozionale piena zeppa di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

La soluzione descritta nell’articolo è attualmente disponibile in ogni singolo negozio, senza limitazioni o vincoli territoriali, come anche direttamente sul sito ufficiale di Unieuro. Gli utenti che opteranno per un acquisto dal divano di casa propria, potranno comunque richiedere la spedizione presso il domicilio, da ritenersi completamente gratuita nel momento in cui la spesa dovesse superare i 49 euro.

Unieuro: quante offerte speciali per tutti

Unieuro focalizza prevalentemente la propria attenzione sul mondo degli smartphone, proponendo al pubblico italiano la possibilità di godere di prezzi bassi e di prestazioni elevate. Osservando da vicino le scelte, possiamo notare la presenza di Galaxy A52s a 379 euro, Xiaomi Redmi 9C a 119 euro, Galaxy A03s a 129 euro, Oppo A74 a 199 euro, Xiaomi Redmi Note 10S a 229 euro, Oppo Find X3 Lite a 349 euro, Oppo A94 a 299 euro, Motorola Moto E6i a 89 euro, Wiko Power U30 a 149 euro, Realme 8i a 199 euro e similari.

Tutti i modelli che vi abbiamo elencato nell’articolo, lo ricordiamo, sono da ritenersi disponibili in versione no brand, ovvero gli aggiornamenti sono rilasciati dal produttore, ed in genere sono molto più tempestivi dei corrispettivi degli operatori telefonici. Maggiori dettagli sono raggiungibili premendo qui, vi collegherete al sito ufficiale e scoprirete tutti gli sconti.