Trony riesce ancora una volta a distinguersi dalla massa dei rivenditori di elettronica del nostro paese, garantendo al consumatore una possibilità di acquisto veramente incredibile, ovvero ricevere uno sconto del 100% sul meno caro di tre dispositivi scelti in precedenza.

Risparmiare, a differenza di quanto Trony ci ha abituati in passato, è più facile del previsto; infatti la campagna corrente risulta essere perfettamente attiva ovunque sul territorio nazionale, senza limitazioni o vincoli territoriali di alcun tipo. I clienti possono approfittare degli sconti recandosi personalmente in uno dei negozi fisici più vicini alla propria residenza.

Scoprite in esclusiva assoluta quali sono i migliori codici sconto Amazon, correndo ad iscrivervi al nostro canale Telegram.

Trony: ecco quali sono le nuove offerte

Quanti sconti speciali da Trony, grazie sopratutto al meccanismo Prendi 3 Paghi 2; in questo caso gli utenti si ritrovano a poter scegliere praticamente ciò che più desiderano, e nel contempo avere la certezza di spendere sempre il minimo indispensabile.

La via da seguire per risparmiare, parte prima di tutto dal recarsi personalmente in negozio, aggiungendo al carrello un prodotto a scelta tra i seguenti: televisore da almeno 499 euro, piccolo elettrodomestico da 69 euro o grande elettrodomestico da 399 euro.

Nel momento in cui si sarà superato questo step iniziale, la strada appare indiscutibilmente in discesa, poiché si potrà aggiungere un secondo modello, ricevendo in cambio uno sconto del 50% sul meno caro, oppure aggiungendone altri due (il totale sarà di tre), per una riduzione pari al 100% del valore del meno costoso fra tutti.

Una campagna promozionale già vista ma ugualmente assolutamente interessante, di cui consigliamo la visione sul sito ufficiale.