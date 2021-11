TIM guarda con particolare interesse alle prossime settimane. Nel campo della telefonia mobile il gestore italiano ha deciso di rilanciare le sue offerte nel mese di Novembre e di assicurare a tutti i clienti un’alternativa valida all’offerta Giga 120 di Iliad. Per contrastare il provider francese, il gestore italiano conferma a listino le sue promozioni Wonder.

TIM contro Iliad: confermate le tariffe low cost a Novembre

Nelle scorse settimane molti clienti hanno avuto la possibilità di scegliere le tariffe Wonder firmate da TIM. Le ricaricabili a listino sono tuttora disponibili per gli utenti che vanno ad effettuare la portabilità del numero da altro provider. Si conferma invece la mancata disponibilità di queste proposte per chi ha già una rete operativa.

La TIM Wonder si presenta in duplice versione. Un primo formato dell’offerta prevede un costo pari a 9,99 euro. Gli utenti potranno beneficiare di un pacchetto di consumi con chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 70 Giga per navigare in internet.

Nella seconda versione della TIM Wonder, il prezzo sarà sempre di 9,99 euro al mese. Gli abbonati però in tale circostanza riceveranno chiamate illimitate e SMS verso tutti con 50 Giga per la connessione di rete in 4G.

Gli abbonati che decidono di attivare le promozioni Wonder di TIM avranno inoltre la garanzia di costi bloccati per i primi sei mesi. Il gestore quindi si impegnerà a non applicare rimodulazioni unilaterali sui prezzi e sui consumi almeno durante il primo semestre successivo alla richiesta di portabilità e di attivazione SIM.