L’operatore Tim Italia, fino a domani, venerdì 5 novembre 2021, permette di attivare il servizio Ricarica Automatica con la Promo 100 Giga. Vi ricordo che i Giga in questione saranno erogati gratuitamente e li potrete utilizzare per tre mesi.

Per poter usufruire della promozione appena menzionata, dovrete prima di tutto essere già clienti dell’operatore e successivamente dovrete avere un’offerta dati a pagamento attiva sulla vostra linea. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim Ricarica Automatica con 100 Giga in omaggio attivabile fino a domani 5 novembre 2021

L’operatore ha avviato diverse campagne promozionali per promuovere l’iniziativa, quindi ad alcuni clienti selezionati potrebbe arrivare un messaggio con il seguente testo: “Attiva TIM Ricarica Automatica e alla tua ricarica ci pensiamo noi, fidati! E in più hai 100GB aggiuntivi al mese x 3 mesi, cosa aspetti? La promo scade il giorno 5/11! Vai subito sull’ app.tim.it/tra o nei negozi TIM. Sarai avvisato con un SMS all’attivazione dei Giga aggiuntivi“.

Vi ricordo che grazie a questa promozione potrete ricevere 100 Giga mensili in omaggio per ben 3 mesi, che verranno erogati entro 72 ore dall’attivazione di Ricarica Automatica. Ovviamente nel caso in cui doveste disdire la promo Ricarica Automatica, verranno persi anche i Giga di bonus. Il servizio di Ricarica Automatica permette di ricaricare la vostra SIM con addebito su carta di credito, conto corrente o carte prepagate.

L’operatore erogherà in automatico una ricarica nel momento in cui ne avrete bisogno, qualche giorno prima del rinnovo della vostra offerta, in questo modo non rischierete di di rimanere senza chiamate, SMS o Giga. Nel caso in cui abbiate più di una offerta attiva, il servizio ricaricherà la vostra SIM per l’importo pari alla somma dei canoni delle diverse offerte attive. Domani è l’ultimo giorno, se vi interessa la promozione correte ad attivarla!.