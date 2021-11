Anche in questi primi giorni di Novembre, Squid Game è in cima alle classifiche di Netflix per popolarità e gradimento. La serie tv coreana si conferma quindi un vero e proprio prodotto cult della tv streaming, eguagliando e superando il boom degli scorsi anni de La casa di carta.

Squid Game, i tempi di una seconda stagione su Netflix

Da quando i nove episodi di Squid Game sono stati caricati su Netflix – siamo allo scorso 17 Settembre – il tram tram è divenuto sempre più incisivo. Da prodotto di nicchia, la produzione sudcoreana è divenuta un fenomeno globale in grado di unificare i pareri e le opinioni di spettatori e critica.

Il grande successo dei nove episodi, unito ad un finale che lascia senza parola (ovviamente non faremo spoiler) sta facendo discutere pubblico e addetti ai lavori circa la presenza di una possibile seconda stagione di Squid Game su Netflix.

Ad oggi, Netflix non ha ancora rinnovato la serie per una seconda stagione, ma considerato il grande successo di queste settimane, una conferma in palinsesto sembra scontata.

A parlare di una seconda stagione di Squid Game è anche il creatore della serie, Hwang Dong-hyuk. In un’intervista al portale IndieWire Dong-hyuk ha ribadito la sua intenzione di proseguire nel progetto, senza tuttavia però dare ulteriori riferimenti agli appassionati.

La sensazione, tra le parole dell’ideatore della serie e i prossimi passaggi di Netflix, è che la produzione sudcoreana tornerà con ulteriori episodi sulla piattaforma streaming, ma non in tempi brevi. I prossimi episodi potrebbero arrivare non prima del prossimo 2023.