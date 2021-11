Turwig, Chimchar, Piplup, gli appassionati di Pokemon non possono dimenticare i tre starter della quarta generazione. Il quarto capitolo della saga dei mostriciattoli da collezione ha certamente segnato uno spartiacque per il brand. Proprio per questo il lancio del remake di Diamante Splendente e Perla Lucente sta facendo montare l’hype a tutti i fan di Pikachu e Co.

I due remake della quarta generazione di Pokemon porteranno con se anche alcune novità legate prevalentemente alla quality of life dei due titoli; in questo modo si permetterà anche ai giocatori di vecchia data, che sicuramente avranno esplorato in lungo e in largo la mappa di Sinnoh, di godersi le ormai imminenti muove uscite con un briciolo di novità in più.

Pokemon: fissata la data di release di Diamante Lucente e Perla Splendente

L’attesa per i due nuovi, vecchi, capitoli è ormai giunta agli sgoccioli. La data ufficiale di lancio infatti è ormai nota; Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente saranno disponibili a partire dal 19 Novembre. I due titoli come già annunciato, saranno disponibili solo per la console di casa Nintendo, parliamo ovviamente della Switch, e come già accento prenoteranno alcune novità.

Tra i vari rumors circolati sulle novità dei due remake, oltre ad un estetica più cartunizzata, si prospetta anche il ritorno di un’interfaccia che mostri l’efficacia del tipo in battaglia. Pare inoltre che il titolo abbia la possibilità di salvare automaticamente la partita. In generale il gioco, a giudicare dalle prime recensioni, può vantare un comparto tecnico di tutto rispetto.