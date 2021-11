Nella cornice del Misano World Circuit Marco Simoncelli, la nuova OPPO Reno6 Series è stata assoluta protagonista e noi di TecnoAndroid.it ne siamo stati diretti testimoni. Non solo le oltre 60 vetture Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo che si sono sfidate, ma anche i dispositivi della nuova serie di OPPO ad immortalare il tutto al meglio.

Se da una parte la nuova Huracán Super Trofeo EVO2, la versione più performante mai progettata per correre, ha mostrato tutta la sua potenza ed eleganza, dall’altra parte OPPO Reno6 Pro e OPPO Reno6 non sono stati da meno, grazie soprattutto alla stupenda finitura realizzata con il processo OPPO Glow. Questo processo di lavorazione del vetro rende il retro del device estremamente liscio, garantendo l’effetto visivo di milioni di minuscoli “fiocchi di neve” sulla scocca dello smartphone e regalando sorprendenti giochi di luce, proprio come il luccichio della neve sotto il sole.

Oppo Reno6 Series: potenza e versatilità, le parole di Isabella Lazzini

“Siamo estremamente orgogliosi di prendere parte al Lamborghini Super Trofeo, uno degli eventi più attesi e importanti nel settore automobilistico. Gli smartphone della recente OPPO Reno6 Series hanno saputo immortalare al meglio tutta la potenza e la velocità delle vetture in pista, attraverso un comparto fotografico rivoluzionario. La cura verso ogni dettaglio e la costante ricerca in termini di perfezione sono gli stimoli che guidano il nostro lavoro e che ci accomunano a Lamborghini, un’azienda che ha saputo fare la storia nel panorama italiano” ha dichiarato Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia.

OPPO Reno6 Series: specifiche

La OPPO Reno6 Series è la smartphone lineup pensata per tutti coloro che amano immortalare al meglio ogni momento della propria vita, grazie a un’ampia suite di funzionalità top di gamma nel settore dell’imaging e al supporto AI.

In particolar modo, Bokeh Flare Portrait Video fornisce ai video un effetto bokeh di qualità cinematografica, con un’elaborazione video in tempo reale in grado di catturare ritratti con punti luce bokeh sullo sfondo, mantenendo i soggetti naturali e luminosi. AI Highlight Video è invece in grado di rilevare automaticamente la luce ambientale e di ottimizzare al meglio i video, garantendo scatti dai colori vividi. La modalità Ultra Steady Video assicura invece la massima stabilizzazione, anche per gli scenari di ripresa più veloci e in movimento, ideale quindi per catturare perfettamente tutta la velocità e potenza delle vetture in competizione.

OPPO Reno6 Pro 5G è lo smartphone flagship della nuova line-up, alimentato dalla piattaforma Qualcomm® Snapdragon™ 870 5G, per prestazioni complete e di livello, e dotato di una potente AI Quad Camera da 50MP sul retro e di una Selfie Camera da 32MP. La fotocamera principale è ancora più performante grazie all’ultrapotente sensore Sony IMX766 che garantisce agli utenti di catturare video e fotografie di qualità elevata in qualsiasi contesto. OPPO Reno6 5G è invece la perfetta combinazione tra funzionalità e accessibilità, con connettività 5G, supporto AI e un ampio display AMOLED. È un dispositivo versatile e capace di catturare al meglio sia scene video complesse sia incredibili scatti fotografici, ottenendo risultati sorprendenti in qualsiasi condizione di luce.