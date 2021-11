La società Nothing, fondata da Carl Pei (ex co-fondatore di OnePlus) ha lasciato una grande impressione sul mercato con il suo prodotto di debutto: gli auricolari trasparenti Ear 1. Il Nothing Ear 1 si è rivelato uno dei migliori auricolari true wireless grazie al loro buon rapporto qualità-prezzo, soprattutto in mercati come l’India.

Ora, il direttore generale dell’azienda in India, Manu Sharma, ha annunciato ufficialmente in un’intervista con India Today che Nothing sta lavorando per aggiungere cinque nuovi prodotti alla sua lista.

Nothing: la società ha già rilasciato un paio di auricolari trasparenti

‘Stiamo accelerando molto rapidamente in termini di costruzione di una serie di prodotti, abbiamo già cinque prodotti in fase di sviluppo che stiamo accelerando per soddisfare la nostra missione di lanciare prodotti iconici e ne siamo entusiasti’. Sharma non ha fornito alcuna specifica su una tempistica esatta per il lancio di questi prodotti. Tuttavia, ha affermato che Nothing sta lavorando con Qualcomm su ‘molti dei dispositivi che verranno lanciati il ​​prossimo anno’. Ciò implica che probabilmente potremmo vedere almeno uno o due di questi prodotti nel 2022.

In effetti, il mese scorso un informatore di nome Mukul Sharma ha fatto trapelare informazioni su Nothing che lavora al suo primo smartphone, oltre a un power bank. Si dice che il power bank, che potrebbe chiamarsi Nothing Power 1, arriverà entro la fine di quest’anno. Per quanto riguarda il telefono, presumibilmente arriverà nel 2022, forse chiamato Nothing Phone 1.

Ora la domanda è, quali potrebbero essere gli altri tre prodotti ? Potremmo vedere alcuni dispositivi domestici intelligenti da Nothing, uno o due dei quali potrebbero essere altoparlanti intelligenti. Anche un dispositivo indossabile sotto forma di smartwatch non sembra troppo inverosimile. Ultimo ma non meno importante, potremmo vedere la seconda generazione o una versione pro degli auricolari Ear 1.