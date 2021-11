Le nuove offerte Black Friday di MediaWorld propongono prezzi assolutamente da capogiro, con i quali gli utenti si ritrovano davvero a poter risparmiare molto più del previsto, senza mai dover rinunciare, o essere costretti, alla qualità generale.

La campagna promozionale ripercorre tutto quanto di buono abbiamo visto in passato, riuscendo ad ampliarlo notevolmente, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere tranquillamente completati in ogni singolo negozio sul territorio, oppure sarà possibile decidere di affidarsi al sito ufficiale, richiedendo la spedizione (a pagamento) presso il proprio domicilio.

MediaWorld: questi sono sconti assurdi

Le offerte del volantino MediaWorld sono assolutamente invitanti, anche nel momento in cui l’utente vuole acquistare uno smartphone di fascia alta, o comunque particolarmente costoso. I modelli inclusi nella campagna partono appunto dai più quotati Apple iPhone 12 Pro, disponibile a 1099 euro (per quanto riguarda la variante da 256GB), per poi scendere verso Galaxy S21 5G a 669 euro, come anche la giusta alternativa, il Galaxy S20 FE, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 499 euro.

Coloro che invece punteranno fortissimo sulla fascia più bassa della telefonia mobile, troveranno pane per i propri denti nei vari Xiaomi Mi 11 Lite, Oppo A53s, Galaxy A12, Xiaomi Redmi Note 8, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, OnePlus Nord N100, Wiko Power U10 o anche Redmi Note 10S, tutti prodotti disponibili a meno di 399 euro.

Per ogni altra informazione in merito al corrente volantino MediaWorld, ricordatevi di aprire il prima possibile il sito ufficiale, cliccando qui.