Iliad è ancora il provider più conveniente in Italia. Anche in questo mese di Novembre, il gestore francese ha deciso di rinnovare la sua proposta low cost Giga 120. I clienti che attivano questa ricaricabile potranno beneficiare di consumi senza limiti per le chiamate e gli SMS con 120 Giga per la navigazione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo della promozione sarà di soli 9,99 euro al mese.

Iliad, perdurante assenza di questo servizio su iPhone e Android

Il grande successo commerciale di Iliad e della sua Giga 120 fa da contraltare ad una serie di anomalie che gli utenti del gestore francese hanno segnato negli ultimi mesi. Coloro che attivano una SIM con Iliad devono rinunciare ad alcuni servizi strategici: tra questi spicca, la mancanza di un’app ufficiale.

Nel corso di questi mesi di attività del provider transalpino nel nostro paese, l’assenza di un’app ufficiale è sempre stata dibattuta da pubblico ed addetti ai lavori. Sia i clienti che hanno uno smartphone di ultima generazione Android sia coloro che si servono di un iPhone devono rinunciare all’app. La gestione del profilo tariffario di Iliad è vincolata infatti al sito ufficiale dello stesso operatore.

Il gestore per ora sembra voler confermare l’assenza del servizio su Android e iPhone anche nelle settimane a venire, a discapito di una richiesta sempre più ampia da parte del pubblico. Per gli abbonati con uno smartphone Android, inoltre, lo scenario si è particolarmente complicato. Proprio negli ultimi mesi sui canali di Google Play Store sono state rimosse numerose app parallele che garantivano la gestione del profilo Iliad.