Facebook è il social media che più di tutti ha rivoluzionato la concezione del mondo social. La piattaforma è in continua evoluzione, aggiornamento dopo aggiornamento vengono aggiunte funzioni sempre nuove.

Facebook: 1 miliardo di volti cancellati

Una delle funzioni più apprezzate è quella del riconoscimento automatico del volto. Purtroppo l’azienda ha deciso di interrompere questo tipo di servizio. Questo sembra essere dovuto alla continua preoccupazione sull’utilizzo di questi dati.

Questa interruzione causerà anche un cambiamento nella funzione di Automatic Alt Text, ovvero la creazione automatica di descrizioni per foto e video. Molto utile specialmente per le persone non vedenti. In queste descrizioni non saranno più presenti le informazioni sul volto delle persone presenti nelle immagini.

A detta di Facebook, il cambiamento arriverà nelle prossime settimane. Spiega anche che “dobbiamo valutare i casi d’uso positivi per il riconoscimento facciale rispetto alle crescenti preoccupazioni della società, soprattutto perché non ci sono ancora regole chiare in merito”.