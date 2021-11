Euronics segue l’onda del momento, lanciando a sua volta la campagna promozionale Black Friday, con all’interno un buon quantitativo di promozioni e di prezzi sempre più bassi, con i quali gli utenti hanno la possibilità di spendere pochissimo.

Il risparmio da Euronics è raggiungibile in ogni singolo negozio sparso per il territorio nazionale, ricordiamo infatti che gli acquisti sono effettuabili ovunque in Italia, con l’aggiunta in alcuni casi di poterli raggiungere anche tramite il sito ufficiale dell’azienda. I prodotti sono tutti commercializzati con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare necessariamente nei punti vendita d’acquisto.

Euronics: questi sconti sono da impazzire

Spendere poco con il volantino Euronics potrebbe essere davvero molto più semplice del previsto, per approfittare di ogni singolo sconto, gli acquisti potranno anche essere rivolti verso la fascia più alta della telefonia mobile. In questo caso sono da considerarsi raggiungibili i più quotati Galaxy S21, al prezzo di 699 euro, come anche Galaxy S21+ a 745 euro, oppure il Galaxy S21 Ultra 5G, il miglior modello del 2021, in vendita a 1275 euro.

Il consiglio, nel caso in cui vogliate risparmiare, senza rinunciare alle prestazioni, è di puntare dritti verso l’oppo Find X3 Neo, la giusta alternativa che propone un prezzo attuale di soli 599 euro. Questo e moltissimo altro ancora vi attende direttamente da Euronics in un volantino che convince con tantissime riduzioni applicate alle più svariate categorie merceologiche, i dettagli della campagna sono per voi sul sito ufficiale.