Il nuovo volantino Esselunga riserva agli utenti italiani sconti veramente molto speciali, i quali possono aiutare a spendere sempre meno, anche sull’acquisto di uno smartphone relativamente recente, ed appartenente alla fascia intermedia della telefonia mobile.

La campagna promozionale non si allontana troppo da quanto avevamo già visto in passato, ciò sta a significare che le compravendite possono essere completate solamente nei negozi fisici, non altrove o direttamente sul sito ufficiale. Le scorte, dati alla mano, non dovrebbero essere limitate, di conseguenza sarà possibile completare l’acquisto anche in prossimità della data di scadenza della campagna stessa.

Aprite il link diretto al nostro canale Telegram ufficiale, vi attendono i codici sconto Amazon più pazzi della giornata.

Esselunga: questi sconti sono tutti incredibili

Esselunga ha recentemente rinnovato la propria campagna promozionale, puntando fortissimo su uno smartphone in particolare, stiamo parlando dell’Oppo Reno 4Z 5G, un terminale che rivela prestazioni superiori alle più rosee aspettative, senza richiede un esborso particolarmente elevato.

Scorrendo la scheda tecnica, infatti, notiamo avere un display da 6,51 pollici di diagonale, un processore octa-core da 2GB, una quadrupla fotocamera posteriore (suddivisa in un principale da 48 megapixel + 8 + 2 + 2), con anche lettore per le impronte digitali sul tasto di accensione/spegnimento, una batteria da 4000mAh, nonché 128GB di memoria interna espandibili.

Tutto questo risulta essere acquistabile con un esborso finale pari a soli 229 euro, un prezzo di assoluto rispetto per un prodotto che presenta comunque connettività 5G. La compravendita, lo ricordiamo, potrà essere completata solo ed esclusivamente recandosi personalmente nei punti vendita fisici, non sul sito ufficiale o comunque da altre parti. I dettagli sono raccolti qui.