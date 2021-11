Carrefour è assolutamente inarrestabile, anche in questo periodo l’azienda è riuscita a lanciare una campagna promozionale che la vede scontare una miriade di prodotti a prezzi sempre più bassi, ed economici, garantendo agli utenti un risparmio incredibile.

Il volantino che andremo a raccontare nell’articolo, lo ricordiamo, è attivo solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita, ciò sta a significare che gli acquisti non potranno in nessun modo essere completati tramite il sito ufficiale. Le scorte non dovrebbero essere limitate, di conseguenza non preoccupatevi, non riceverete brutte sorprese in termini di disponibilità effettive.

Carrefour: tutte le offerte più pazze della giornata

Numerose occasioni attendono gli utenti che sceglieranno di recarsi da Carrefour nel breve periodo per completare i propri acquisti, i modelli effettivamente in vendita rientrano perfettamente nei 300 euro di spesa, e garantiscono ugualmente discrete prestazioni generali.

I modelli da non perdere assolutamente di vista vanno difatti a toccare TCL 20Y, il più economico fra tutti con il suo prezzo finale di soli 99 euro, passando anche per Oppo A53s e Oppo A94, due ottime alternative in vendita rispettivamente a 149 e 279 euro.

Questo è parte di ciò che effettivamente vi attende da Carrefour, sfogliando le pagine del volantino sarà comunque possibile visionare un lungo elenco di promozioni e di sconti molto speciali, i quali garantiscono un risparmio notevole anche su altre categorie merceologiche. I dettagli della campagna sono comunque tutti raccolti direttamente a questo link.