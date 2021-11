Come annunciato, Apple Fitness+ è disponibile da oggi in Italia e in altri 14 nuovi paesi nel mondo. Il servizio offre allenamenti e meditazioni su iPhone, iPad e Apple TV ed è realizzato in inglese con sottotitoli in francese, inglese, italiano, portoghese brasiliano, russo, spagnolo e tedesco.

Le parole della società

Jay Blahnik, vicepresidente delle tecnologie per il fitness di Apple:

“Fitness+ è stato pensato per essere accogliente con chiunque, con allenamenti e meditazioni per tutti, indipendentemente dal proprio livello di forma fisica; il tutto guidato da un team di esperti. Ogni giorno ci scrivono utenti la cui vita è stata cambiata grazie a Fitness+. Queste storie ci ispirano e ci spingono a portare il servizio al maggior numero di utenti possibile; ecco perché siamo così entusiasti di portare i benefici per la salute di Fitness + in 15 nuovi paesi, in modo che ancora più persone in tutto il mondo possano avere un posto dove trovare la motivazione per avere uno stile di vita più sano e attivo ogni giorno”.

Fitness + incorpora in modo intelligente i parametri di allenamento direttamente su iPhone, iPad e Apple TV, offrendo un’esperienza personalizzata e coinvolgente che gli utenti possono completare dove e quando è più conveniente. Durante i momenti chiave dell’allenamento, i parametri personali rilevati da Apple Watch vengono mostrati sullo schermo con un’animazione.

Diversi tipi di allenamento

Sono disponibili undici diversi tipi di allenamento con durata variabile, tra cui: High-Intensity Interval Training (HIIT), Rafforzamento, Yoga, Danza, Core training, Bike, Pilates, Tapis roulant (per correre e camminare), Vogatore e Mindful Cooling.

Per chi ama un po’ di competizione, gli allenamenti HIIT, Tapis roulant, Bike e Vogatore dispongono di una performance bar opzionale (Burn Bar) che mostra, in tempo reale, come si posiziona l’allenamento dell’utente rispetto a quello di chi ha svolto in precedenza lo stesso allenamento. In tutti gli allenamenti è presente anche un trainer Fitness+ che mostra lo stesso allenamento con modifiche pensate per consentire a chiunque di partecipare, indipendentemente dal proprio livello.

Gli allenamenti sono accompagnati dalle canzoni dei migliori artisti del momento e sono pensati per tenerti motivato dall’inizio alla fine, che si tratti di una sessione di 5 minuti o di 45 minuti. Gli abbonati a Apple Music possono salvare e ascoltare la musica di Fitness + in un secondo momento.

Fitness + offre anche la possibilità di meditare, un metodo che aiuta gli utenti a sviluppare una routine regolare nel tentativo di migliorare il senso generale di benessere. Si potrà scegliere scegliere tra nove temi di meditazione guidata (Scopo, Gentilezza, Gratitudine, Consapevolezza, Creatività, Saggezza, Calma, Concentrazione e Resilienza) per un’esperienza video coinvolgente con Fitness+ trainer. Ogni esercizio dura 5, 10 o 20 minuti.

Oltre all’esperienza video di alta qualità su iPhone, iPad e Apple TV, le meditazioni vengono caricate ogni settimana in formato audio nell’app Mindfulness su Apple Watch, così gli utenti possono utilizzare la funzione in qualsiasi momento e luogo.