Un nuovo smartwatch economico è stato recentemente rilasciato da Xiaomi. Il dispositivo non appartiene alle classiche serie proposte dal colosso, infatti appare sotto il nome di Hey Plus Watch.

Hey Plus Watch: ecco costo e specifiche del nuovo smartwatch low cost di Xiaomi!

Hey Plus Watch è lo smartwatch creato da Xiaomi dopo aver ricevuto i finanziamenti necessari da una raccolta avviata sulla piattaforma Youpin. L’acquisto del dispositivo potrà essere effettuato a partire dal 13 dicembre a un costo decisamente economico.

È prevista, infatti, una spesa di soli 62,00 dollari che si dimostra adeguata se rapportata a quelle che sono le specifiche tecniche del dispositivo e il suo design. Esteticamente si tratta di uno smartwatch essenziale, simile ad Apple Watch per la presenza di un quadrante quadrato con bordi arrotondati e display AMOLED da 1,78 pollici. Sul lato è possibile notare la presenza di un tasto fisico. Il cinturino, invece, potrà essere modificato.

Le funzionalità proposte rendono Hey Plus Watch di Xiaomi davvero interessante. Lo smartwatch, oltre a supportare l’utilizzo di app di messaggistica istantanea, offre numerose sessioni di allenamento e si dimostra in grado di monitorare la frequenza cardiaca così come il livello di ossigeno nel sangue. Sulla scia di quanto previsto dagli smartwatch dei big del settore, anche il dispositivo HeyPlus palesa la sua attenzione nei confronti della salute degli utenti permettendo loro di ottenere un quadro generico di quelle che sono le loro condizioni e fornendo consigli utili.

Si ricorda che il colosso darà il via ai preordini il 13 dicembre 2021.