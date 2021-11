Xbox Game Pass: nel corso del mese di Novembre ci travolgerà una valanga di nuovi giochi

Da settimane si parla delle novità in arrivo sull’Xbox Game Pass e dei videogiochi rimossi dal catalogo, da un solo giorno però Microsoft ha annunciato i nuovi titoli che approderanno per la prima metà di novembre nel Game Pass tra console, cloud e PC. Nell’articolo precedente abbiamo già visto Forza Horizon 5, GTA San Andreas e Football Manager 2022, ma non finisce qui. Qui di seguito scoprirete un mondo che non è ancora emerso.

Xbox Game Pass: l’elenco si allunga ulteriormente

Insomma, Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft utilizzabile su Windows 10 e sulle sue console come Xbox Series X e Series S ed Xbox One, ha deciso di aggiungere alla sua lista ben 9 titoli. Questi saranno compatibili per Console, Cloud e PC:

Minecraft – edizioni Java e Bedrock (PC) – 2 novembre

– edizioni Java e Bedrock (PC) – 2 novembre Unpacking (Cloud, Console e PC) – 2 novembre

(Cloud, Console e PC) – 2 novembre It Takes Two (Cloud, Console e PC) – 4 novembre

(Cloud, Console e PC) – 4 novembre Kill It with Fire (Cloud, Console e PC) – 4 novembre

(Cloud, Console e PC) – 4 novembre Football Manager 2022 (PC) – 9 novembre

(PC) – 9 novembre Football Manager 2022: Xbox Edition (Cloud, Console e PC) – 9 novembre

(Cloud, Console e PC) – 9 novembre Forza Horizon 5 (Cloud, Console e PC) – 9 novembre

(Cloud, Console e PC) – 9 novembre Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition (Console) – 11 novembre

– The Definitive Edition (Console) – 11 novembre One Step from Eden (Console e PC) – 11 novembre

Quanto costa il Game Pass e cosa offre? Con soli 9,99 Euro al mese, vi permette di giocare senza limitazioni a tutti i titoli inclusi nel servizio, con nuovi giochi ogni mese. Per acquistarlo andate su questa pagina (Microsoft Store), altrimenti fate un unico abbonamento a Game Pass + Live Gold + EA Play + Cloud Gaming con Xbox Game Pass Ultimate, acquistabile da qui.