Dallo scorso 1° novembre 2021 l’operatore WindTre ha lanciato il proprio programma WinDay, che permette a tutti i clienti iscritti di ricevere premi per tutta la settimana, uno diverso per ogni giorno.

Alcuni clienti possono scegliere un buono Terranova di 10 euro. L’offerta prevede uno sconto di 10 euro su una spesa minima di 40 euro. Non è cumulabile con altre promozioni e/‌o codici sconto. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

WindTre offre un buono Terranova da 10 euro

Per partecipare il cliente WindTre deve scaricare, installare, registrarsi e accedere all’App WindTre e poi registrarsi gratuitamente al programma fedeltà WinDay. I clienti WindTre iscritti al programma fedeltà WinDay, dalle 00:00 alle 23:59 dello scorso 1° Novembre 2021, hanno avuto la possibilità di richiedere il premio dedicato a loro dall’App dell’operatore nella sezione dedicata al programma. Il premio potrà essere riproposto sabato 6 Novembre 2021 in occasione dell’iniziativa denominata Re-WinLunedì.

Oggi, mercoledì 3 Novembre 2021 i clienti possono vincere con il concorso il nuovo premio Aspirapolvere iRobot Roomba i7+. Per tutti i partecipanti un premio sicuro: 20% di sconto extra sul sito ufficiale di Svinando. Nessuna spesa minima richiesta, lo sconto è cumulabile con le altre promozioni nel sito. Domani 4 novembre 2021 si può vincere fino a 3000 euro in ricariche o sconti in fattura partecipando al Quiz. I clienti WindTre con SIM prepagata potranno vincere GIGA Extra partecipando anche al GIGA Quiz: il cliente dovrà prima attivare l’opzione 100 GIGA FAST al costo di 0,99 euro.

Da venerdì 5 a domenica 7 novembre 2021 continua l’iniziativa con Chili che permette di avere 1 film gratuito ogni weekend. Prosegue anche il concorso Dipiù Weekend: ogni fine settimana il cliente WindTre può vincere uno dei 100 premi in palio. Questo weekend in palio 100 GIFT card TRONY del valore di 50 euro ciascuna.