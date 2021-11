Whatsapp: prossima al cambiamento, a breve ci sarà una novità riguardante i messaggi

Vi è mai capitato di voler cancellare un messaggio già inviato, ma di cui vi siete pentiti in secondo tempo? A chi è già successo, sa bene che una volta spedito, questo non può attualmente essere cancellato oltre i 4096 secondi, ovvero 1 ora, 8 muniti e 16 secondi. Eppure le cose stanno per cambiare con l’arrivo del nuovo aggiornamento di Whatsapp. Scopriamo insieme cosa muterà a breve.

Whatsapp: cosa porterà il nuovo aggiornamento?

Whatsapp sta facendo parlare di sé per via del rebranding di Meta. Nelle ultime ore infatti Will Cathcart ha spiegato su Twitter che il nome Facebook è stato sostituito da Meta anche all’interno di WhatsApp. Ma non finisce qui, perché come se non bastasse, il team di sviluppo dell’app ha rilasciato l’aggiornamento 2.21.23.1, che porterà ulteriori cambiamenti. Ad esempio è in corso la possibilità di eliminare i messaggi in chat per tutti indipendentemente dal tempo di invio.

Uno screenshot dell’aggiornamento 2.21.23.1 di WhatsApp Beta, dimostra la possibilità di eliminare anche un messaggio inviato tre mesi fa. Attualmente la funzionalità è in fase di sviluppo, dunque gli utenti iscritti al canale beta non possono ancora testarla.

Come aggiornare WhatsApp Beta e quando?

L’aggiornamento 2.21.23.1 di WhatsApp beta è al momento in rilascio per tutti gli utenti iscritti al canale beta del Play Store di Google. Si parla di attimi. Ad ogni modo in pochi possono usufruire del nuovo servizio, pertanto nel caso in cui l’aggiornamento non fosse ancora pronto, è possibile scaricare manualmente l’APK da questo link di APK Mirror. Godetevi tutte le novità!