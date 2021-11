Vodafone ha deciso di aggiornare alcune delle sue offerte tariffarie ad alcuni dei suoi clienti a partire dal 20 novembre 2021 con modifiche tariffarie che possono comportare aumenti in alcuni casi.

La società ha deciso di trasformare principalmente le offerte tariffarie di alcuni clienti privati ​​ricaricabili interessati (in questa prima fase a un numero ridotto) in Vodafone Infinito Black Special Edition a 11,99 euro al mese.

Inoltre, se non fossero già presenti, i servizi di reperibilità Call me & Recall e ascolto della Segreteria telefonica, ora saranno inclusi e senza costi aggiuntivi.

Infinito Black Special Edition prevede un pacchetto di minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e GB illimitati alla massima velocità disponibile fino alla tecnologia 4G, 4.5G e 5G.

Per questa offerta quindi ci sono dei nuovi prezzi mensili personalizzati, che adesso partono da un minimo di 20 euro al mese fino ad un massimo di 39 euro al mese.

Ecco chi ha ricevuto la comunicazione

I clienti Vodafone interessati da quest’ultima modifica unilaterale a partire dal 20 novembre 2021 sono stati avvisati a metà di questo mese di ottobre 2021 sia tramite SMS che tramite l’applicazione.

Ad esempio alcuni clienti con offerta Shake Remix a 9 euro al mese hanno ricevuto notifica della trasformazione della loro offerta in Infinito Black Special Edition a 11,99 euro al mese con un aumento di 2,99 euro al mese, invece alcuni clienti con un’offerta Shake it Easy a 14,99 euro al mese hanno ricevuto comunicazione della trasformazione della loro offerta in Infinito Black Special Edition a 11,99 euro al mese con uno sconto di 3 euro al mese. Ci sono anche casi di diversi aumenti e diminuzioni di prezzo.