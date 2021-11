Vivo V23e: il nuovo smartphone avvistato sul portale Geekbench

Gli smartphone cinesi stanno prendendo sempre di più il sopravvento sul mercato mondiale per quanto riguarda la mobilità. Infatti tutti sono ormai sempre più propensi ad acquistare dispositivi che fino a qualche anno fa erano sconosciuti.

Tra i principali marchi ad avere avuto una crescita esponenziale figura di certo il nome di Vivo, il quale ha fatto registrare risultati eccezionali per quanto concerne i dati di vendita. L’azienda sta migliorando a vista d’occhio e propone smartphone a ripetizione, con tantissima indiscrezioni che arrivano sul web ogni giorno mediante alcuni rumors. Nuove info sarebbero trapelate su Internet per quanto riguarda il nuovo e prossimo dispositivo di Vivo, il quale dovrebbe rispondere al nome di Vivo V23e.

Vivo V23e: arrivano nuove foto live del dispositivo e i primi dati da Geekbench sulle specifiche

Vivo V23e è venuto fuori con alcune foto dal vivo. Non si tratta di un gioco di parole, ma di pura realtà. Il dispositivo si è dunque mostrato sul web con alcune foto trapelate improvvisamente, le quali parlano anche delle specifiche tecniche.

vivo V23e leaked by Viettel Store

Waterdrop notch design

Plastic frame, glass back

50MP selfie, 64+8+2 macro rear

4030mAh, 44W

UDFP

Android 11, FunTouch 12

No headphone jack

Price around 10m Dong (440 USD) in Vietnam pic.twitter.com/UOFgVGoYqm — Fuck NNN, Imma get the vaccine soon (@chunvn8888) October 31, 2021

Per quanto riguarda lo schermo, il nuovo dispositivo cinese avrà dalla sua un pannello OLED con notch a goccia e un sensore di impronte all’interno. Il corpo sarà quasi totalmente in vetro, mentre per quanto riguarda le fotocamere ecco tre sensori da 64, 8 e 2 megapixel sul retro e una singola fotocamera anteriore da 50 megapixel.

Secondo quanto stabilito dalla fonte in questione, il prezzo dovrebbe aggirarsi tra i 300 e 400 dollari. Non appena arriveranno nuove notizie in merito, provvederemo di certo a informarvi..