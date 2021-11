Unieuro mette letteralmente le ali agli sconti con il lancio di una campagna promozionale che la vede proporre al pubblico italiano una lunghissima serie di promozioni molto speciali, e di prezzi sempre più bassi.

Come al solito, la soluzione che andremo a raccontare nell’articolo è da considerarsi valida sia in negozio che direttamente sul sito ufficiale di Unieuro, ciò sta a significare che gli utenti potranno effettivamente completare gli acquisti dal divano di casa propria, senza troppi pensieri o preoccupazioni, godendo nel contempo anche della spedizione gratuita per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro.

Scoprite in esclusiva le nuove offerte Amazon, ricordandovi del nostro canale Telegram ufficiale interamente dedicato.

Unieuro: questi sono gli sconti più inaspettati

La campagna promozionale di Unieuro focalizza la propria attenzione più che altro sulla fascia intermedia della telefonia mobile, ovvero il segmento che prevede una spesa finale che non va oltre i 399 euro, garantendo comunque discrete prestazioni generali. Il prodotto di maggiore interesse è sicuramente il Samsung Galaxy S20 FE, un terminale oggi acquistabile a 399 euro, e caratterizzato dalle eccellenti specifiche del Galaxy S20, impreziosite dalla presenza del processore Qualcomm Snapdragon.

Coloro che invece vorranno cercare di risparmiare ancora di più, potranno affidarsi a Motorola Moto G30, Galaxy A03, Samsung Galaxy A12, o anche Oppo A53s. Da segnalare, se interessati, la presenza del top di gamma assoluto della serie Galaxy, ovvero il Galaxy S21+, oggi in vendita alla modica cifra di 1129 euro. Per i dettagli, collegatevi a questo indirizzo, scoprirete da vicino tutti i prezzi più bassi.