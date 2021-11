Dopo la presentazione di iPhone 13, il testimone passa a Samsung, la quale prossimamente presenterà al mondo la nuova gamma di Galaxy S, che arriva dunque alla versione 22 e che sarà composta da 3 modelli, due più basic e uno decisamente più sopra le righe, nel dettaglio parliamo di S22, S22 Plus e S22 Ultra, il quale come già abbiamo avuto modo di vedere, avrà un design a se stante con le fotocamere libere dal modulo a isola dei precedenti modelli.

Ciò non toglie però, che precedentemente il modulo a isola aveva conquistato gli utenti e dal momento che squadra che vince non si cambia, Samsung ha deciso di riproporlo sui due modelli di partenza della nuova linea S22, i quali avranno dunque nuovamente la famosa isola fotografica che tanto era piaciuta nei Galaxy S21.

S22 ed S22 Plus dunque avranno un design come i modelli precedenti, indiscrezione confermata dai render riportati da Letsgodigital, a loro volta basati su informazioni riservate ricevute da un ex dipendente dell’azienda asiatica.

Trapelato il design

Come potete ben vedere i futuri modelli di Galaxy avranno un anteriore completamente piatto mentre il posteriore avrà la tanto amata isola fotografica rialzata, elemento che li distingue nettamente dunque dal S22 Ultra il quale sostituisce la famosa gamma Galaxy Note che tanto aveva conquistato gli appassionati.

Non rimane dunque che attendere l’arrivo ufficiale dei nuovi telefoni, che dovranno rispondere colpo su colpo ai nuovi iPhone 13 di Apple che di certo hanno portato una grande innovazione nel mondo degli smartphone top di gamma.