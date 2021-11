Netflix: confermata la sesta stagione di Élite e altre storie brevi

Il mondo di Netflix si amplia ogni giorno con tantissimi contenuti tra serie TV e film di altissimo livello, di vario genere ma soprattutto per tutte le tipologie di pubblico. Allo stesso tempo ci sono diversi show che diventano dei veri e propri must, i quali sono stati visti in tutto il mondo e anche più volte per ogni stagione prodotta.

Il pubblico ora è in grande attesa per tutte quelle che sono le notizie provenienti dal mondo Netflix riguardanti soprattutto la nota serie televisiva spagnola Elite. Questa dovrebbe arrivare ufficialmente con la sua sesta stagione, anche perché l’annuncio è arrivato proprio da Netflix durante gli scorsi giorni. Non finisce però qui, visto che ci saranno anche tantissime storie brevi come è accaduto nel caso del lancio della quinta stagione dello show spagnolo.

Elite: è ufficiale l’arrivo della sesta stagione, ecco anche le storie brevi

Questo è l’annuncio ufficiale di Netflix che potete trovare anche sulla pagina ufficiale di Instagram:

Le sorprese di cui avevamo bisogno oggi 🎁 🥳 La stagione sei di Elite è stata confermata 🎉Sono in arrivo tre nuove short stories.

🗓️ 15 Dicembre – Phillipe, Caye, & Felipe, 20 Dicembre – Samuel & Omar, 23 Dicembre – Patrick.

Gli utenti provvisti di abbonamento dunque non stanno più nella pelle nell’attesa di sapere come andranno a finire determinate faccende all’interno della serie. Ovviamente ci saranno aggiornamenti per quanto riguarda la data di lancio della sesta stagione, la quale non è stata ufficializzata ancora contrariamente a quanto fatto per le storie brevi. Seguiranno quindi tanti aggiornamenti durante le prossime settimane.