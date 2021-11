L’aggiornamento tramite il quale l’utilizzo dell’adesivo “Link” nelle Stories è stato esteso a tutti gli iscritti, a prescindere dal numero di follower di ognuno, non è l’unico ad avere reso ancora più interessanti le Storie di Instagram. Di recente la piattaforma ha introdotto “Tocca a Te”, il nuovo adesivo permette agli utenti di interagire tramite la condivisione di foto.

Andiamo a vedere di cosa si tratta e come utilizzare il nuovo adesivo proposto dal colosso!

Instagram aggiorna le sue funzionalità con “Tocca a te”: come funziona il nuovo adesivo!

Lo scopo del nuovo adesivo “Tocca a te” è quello di rendere le Stories di Instagram più interattive e quindi aumentare le occasioni tra gli utenti per condividere i loro contenuti. Nello specifico, ogni utente potrà creare una Storia e aggiungere l’adesivo attribuendo ad esso il tema che desidera. Gli utenti che visualizzeranno il contenuto potranno rispondere inserendo una foto attinente, che potrà essere successivamente condivisa.

Si tratta di una funzionalità simile a quanto già proposto da Instagram con il suo box domande. La differenza sostanziale riguarda il “formato” delle risposte che, in questo caso, saranno delle foto. Ognuno potrà, quindi, creare una Storia, cliccare sull’adesivo presente in alto e scegliere l’opzione in questione.

La novità sarà disponibile indistintamente per tutti gli utenti, non sono previsti limiti riguardanti, ad esempio, il numero di follower del singolo iscritto. La funzione è attualmente in fase di distribuzione. Instagram introdurrà “Tocca a Te” tramite un nuovo aggiornamento, quindi nei prossimi giorni tutti potranno avere a disposizione l’adesivo.